La Banque BICI Côte d’Ivoire annonce une hausse de 34,72% de son résultat net en 2023.

Le résultat net en question est passé de 12,391 milliards FCFA en 2022 à 17 milliards FCFA durant la période sous revue.



Quant au total bilan, il a enregistré une légère baisse de 0,61% en se situant 921 milliards FCFA contre 926 milliards FCFA en 2022.



A fin décembre 2023, la SGCI détenait des créances détenues sur sa clientèle de 489,193 milliards de FCFA contre 478,323 milliards FCFA en 2022 (+2,27%). Les ressources collectées auprès de cette clientèle se situent à 778,277 milliards FCFA contre 805,335 milliards de FCFA en 2022 (-3,35%).



Quant aux commissions, elles ont baissé de 3%, passant de 19,404 milliards FCFA en 2022 à 18,861 milliards FCFA un an plus tard.



Le produit net bancaire, s’est bonifié de 17,41%, avec une réalisation de 56 milliards FCFA contre 47,275 milliards FCFA en 2022.



Les charges générales d’exploitation de la banque ont augmenté sensiblement de 20,47%, 36 milliards FCFA contre 30 milliards FCFA en 2022.



Un accroissement de 14% est noté du côté du résultat brut d’exploitation qui s’établit à 17 milliards FCFA contre 15 milliards FCFA en 2022.



Quant au coût du risque, on note une nette dégradation de 58,26%. Il se situe en effet à 1,274 milliard FCFA en 2023 contre 805 millions FCFA un an auparavant.



En ce qui le concerne, le résultat d’exploitation s’est accru de 11% à 16 milliards FCFA contre 14,004 milliards FCFA en 2022.



