La Belgique valide le «Covid Safe Ticket» pour l'accès aux événements de plus de 1.500 personnes Rédigé par leral.net le Lundi 19 Juillet 2021 à 21:37 | | 0 commentaire(s)|





Source : Le Premier ministre belge, Alexander De Croo, a annoncé lundi la mise en place d'un "Covid Safe Ticket" (CST), un pass sanitaire qui permettra l'accès aux événements de plus de 1500 personnes à partir du 13 août en extérieur et du 1er septembre en intérieur.Source : https://fr.sputniknews.com/europe/2021071910458964...

Accueil Envoyer à un ami Partager