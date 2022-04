La Bnde affiche un résultat net de 2,793 milliards FCfa en 2021

L’Assemblée générale ordinaire de la Banque nationale pour le développement économique (Bnde) qui s’est réunie le 14 avril 2022, a approuvé à l’unanimité les résultats de la banque au 31 décembre 2021. Le résultat net s’élève à 2,793 milliards de francs Cfa entièrement mis en réserve pour renforcer les fonds propres de la Banque.



Le communiqué issu de la rencontre rapporte que l’Assemblée a apprécié l’évolution du total bilan de la banque qui s’est établie à 332 milliards enregistrant une progression annuelle de 53 milliards soit +19%. Cela confirme, selon le document, la place de la Bnde parmi les grandes banques du Sénégal.



L’Assemblée générale a, dans la foulée, fortement apprécié le niveau des crédits à la clientèle et aux Sfd qui se situent à 157,8 milliards de Fcfa en 2021, avec une progression entre les deux exercices de 12%. Ces financements ont été adressés aux entreprises pour les accompagner d’une part dans la relance de leurs activités post Covid-19 et d’autre part, dans la réalisation des projets d’investissements structurants pour l’économie.



Par conséquent, l’Assemblée générale a félicité la direction générale pour le niveau de collecte noté cette année avec une progression des ressources de plus de 44 milliards. Elle a aussi remercié tous les partenaires financiers qui, à travers des lignes de financement, accompagnent la banque dans son développement.



Il s’agit, d’après le texte, de la Boad, de Afreximbank, de la Bad, de l’Icd, de la fondation MasterCard et de la Bidc. Ces lignes ont été déterminantes dans le développement de la finance inclusive et le financement des secteurs à forts impacts pour le développement économique du Sénégal, avouent les responsables de la Bnde.



L’assemblée générale note, par ailleurs, que l’exercice 2021, a été une année où la Bnde a renforcé sa position de place dans le secteur bancaire. Elle a aussi été marquée par des évènements importants notamment. Il s’agit, notamment, du changement d’identité visuelle de la Bnde, qui exprime l’assurance et la confiance qui animent la Banque et qui la renforce dans sa vision d’être au Sénégal une Banque nationale de référence, innovante, accessible et partenaire privilégiée des Pme.



Il s’agit également, également, de l’élaboration du 3ème business plan 2022-2026 articulé autour d’une vision d’avenir en conformité aux stratégies de développement économique du Sénégal et enfin d’une hausse de 26% du Pnb et un coefficient d’exploitation qui continuera de baisser permettant ainsi à la Bnde de maintenir ses performances en termes de rentabilité.

