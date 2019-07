La CAN-2019 a généré 83 millions de dollars à la CAF (Ahmad Ahmad) La Coupe d’Afrique des Nations (CAN-2019), qui s’est déroulée en Egypte, a généré un profit de 83 millions de dollars à l’instance footballistique africaine (CAF), a déclaré le président de la Confédération africaine de football (CAF), Ahmad Ahmad.

Une somme qui équivaut à presque le double du montant généré par l’édition 2015, qui avait eu lieu en Guinée équatoriale. A l’époque, la CAN avait rapporté 49 millions de dollars à la CAF.



En 2017, lors de l’édition gabonaise, la CAN avait rapporté quelque 67 millions de dollars à l’instance africaine du football. Le responsable malgache a, par ailleurs, affirmé que la dette de la CAF s’élève à quelque 20 millions de dollars tandis que la trésorerie affiche un excédent de 20 millions de dollars.



Pour ce qui est des primes accordées aux sélections africaines, elles se sont élevées à 25 millions de dollars, réparties comme suit : le vainqueur en l’occurrence l’Algérie, elle s’est vue accordée la somme de 4,5 millions de dollars alors que son dauphin, le Sénégal, a reçu la somme de 2,5 millions de dollars.



Le Nigeria, 3ème au classement et la Tunisie 4ème ont eu chacun 2 millions de dollars.



Quant aux équipes ayant atteint les quarts de finale, elles ont obtenu un montant de 800.000 dollars, contre 600.000 pour celles qualifiées aux 16ème de finale.



Apanews

