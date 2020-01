La CEDEAO ordonne à la Sierra Leone d’autoriser les filles enceintes à aller à l’école

Face2FaceAfrica.com rapporte que le tribunal de la CEDEAO a qualifié la politique de discriminatoire et a ordonné que le gouvernement l’abolisse avec effet immédiat.



Il est indiqué que la politique existe en Sierra Leone depuis 2015. Elle a été établie parce que le gouvernement considérait le mélange d’élèves enceintes avec les autres comme un facteur ayant une mauvaise influence.



L’idée était que les élèves qui tombent enceintes soient inscrites dans un établissement séparé où on leur enseignerait une version du programme qui n’est pas aussi intense que celle ordinaire.



Les rapports montrent que l’un des groupes qui ont fermement défendu la suppression de la politique en raison de ses conséquences négatives perçues est Women Against Violence and Exploitation in Society (Waves).



S’exprimant sur la décision du tribunal, la directrice exécutive de Waves, Hannah Yambasu, a déclaré avec enthousiasme que:



«Cette victoire appartient aux filles de Sierra Leone qui ont été dégradées et déshumanisées en raison de leur statut depuis 2014.»