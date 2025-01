La CEDEAO rend hommage à deux ambassadeurs sortants Rédigé par leral.net le Mardi 7 Janvier 2025 à 15:36 | | 0 commentaire(s)|

La Mission d’Observation de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) aux Nations Unies a organisé une cérémonie d’adieu en l’honneur de l’Ambassadeur Cheikh Niang du Sénégal, doyen du Groupe de la CEDEAO, et de l’Ambassadeur Paul Goa Zoumanigui de Guinée. Leurs contributions remarquables au service de leurs nations et de la région ont été saluées par les organisateurs. La cérémonie a réuni des représentants de la CEDEAO, de l’Union africaine et des Nations Unies, notamment le représentant spécial du secrétaire général pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel Leonardo Santos Simão.



Source : Source : https://senemedia.com/annonce-77977-la-cedeao-rend...

