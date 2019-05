La CNTS/FC promet une réponse par l’action et la lutte syndicale, suite à la sortie de Macky le 1er Mai

‘’La rencontre de la négation’’, c’est l’appellation que Cheikh Diop a donné à la traditionnelle cérémonie de remise de doléances au chef de l’Etat, dont il déplore l’attitude lors de la Fête du Travail. Qui n’a donné satisfaction à aucune de leurs préoccupations.



Le leader de la CNTS/FC informe que son organisation compte apporter une réponse au Président Macky Sall par l’action et par la lutte syndicale.









Le Quotidien



