La CONACOC liste les remplaçants de feu Mourchid Ahmed Iyane Thiam !

Suite au rappel à Dieu de feu Mourchid Ahmed Iyane Thiam, la Commission Nationale de Concertation sur le Croissant Lunaire a dressé les suites prévues de leurs activités. Ainsi à travers un communiqué, elle énonce qu’« une période de transition sera observée pour la continuité des activités courantes, en attendant la tenue de l’Assemblée générale qui consacrera au renouvellement des instances et responsables, conformément aux textes. » A cet égard, la commission a désigné des interlocuteurs habilités à procéder aux déclarations officielles et d’assurer la continuité de scruter la lune tous les mois en remplacement de leur défunt coordinateur. Il s’agit de : Messieurs Moustapha Iyane Thiam, Bou Khalifa Kounta et Oumar Ngala Diéne. Une décision validée, de son vivant par feu le coordinateur national. Pour rappel, Mourchid Ahmed Iyane Thiam est décédé le 28 janvier 2021 des suites d’une maladie.

