La CSS presque en faillite, 8000 emplois menacés à la CSS

Cette grande entreprise de production sucrière du Sénégal est en route vers une faillite qui sera animée par une crise financière due à la mévente. En effet, le plus grand employeur privé du Sénégal risque de fermer, si rien n’est fait. Son directeur des ressources humaines, Monsieur Lamotte, a expliqué que même le paiement des […] Cette grande entreprise de production sucrière du Sénégal est en route vers une faillite qui sera animée par une crise financière due à la mévente. En effet, le plus grand employeur privé du Sénégal risque de fermer, si rien n’est fait. Son directeur des ressources humaines, Monsieur Lamotte, a expliqué que même le paiement des salaires pour le mois de novembre est devenu hypothétique. La cause, «il nous faut trouver 1,5 milliard de francs Cfa pour payer les salaires, et à ce jour, on n’a pas vendu pour 30 millions de francs. Et d’ici la fin du mois, on ne vendra certainement pas pour 150 millions, et il faudra chercher plus d’un milliard auprès des banques pour payer, et ce n’est pas possible».

Il y a plusieurs semaines déjà que la CSS ne vend plus, et se retrouve aujourd’hui avec plus de 30 mille tonnes de sucre dans ses dépôts, au moment où des commerçants («bien connus de tous», assure le cadre de la CSS), continuent d’inonder le marché avec du sucre importé grâce à des Dipa (Déclara­tions d’importation des produits alimentaires) qui leur ont été complaisamment délivrées. En conséquence, les 8000 travailleurs de la Compagnie de Richard Toll, la plus grande compagnie industrielle du Sénégal, ne sont plus sûrs de percevoir leurs salaires, et encore moins, de la garantie de leur outil de travail.



