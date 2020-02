La CSTT.AO SA fait condamner la GETRAN SA

La Compagnie Sénégalaise de Transports Translantiques Afrique de l'Ouest dite CSTT.AO SA a obtenu gain de cause dans son procès qui l'opposait à la Société Générale des Travaux et de Négoce dite GETRAN SA. Cette dernière a été condamnée par le tribunal du Commerce de Dakar à lui payer la somme de 74 326 946 FCFA au principal, outre celle de 5 000 000 FCFA à titre de dommages et intérêts. Ce, pour résistance abusive.



La CSTT.AO avait commis le cabinet du célèbre Me Mame Adama Guèye et Associés pour la défense de ses intérêts. Quant à la GETRAN SA, elle a été assistée par Me Babacar Camara.