La Campagne "Deliver for Good Sénégal" s’implique dans la lutte contre le Covid-19 Rédigé par leral.net le Mardi 31 Mars 2020 à 23:42 commentaire(s)| La Coalition Deliver for Good Sénégal exprime sa solidarité à toute la population sénégalaise lourdement éprouvée par la propagation de la pandémie du Coronavirus, particulièrement aux femmes et aux filles. Nous félicitons le Président de la République pour les mesures courageuses et responsables qu’il a prise pour faire face à la montée de la maladie et exprimons notre soutien aux autorités gouvernementales, sanitaires et à tous les professionnels de la santé, en ces moments difficiles pour le peuple sénégalais.

La coalition Deliver for Good Sénégal travaille principalement autour de la Mobilisation et de l’orientation des ressources des collectivités territoriales et les ressources nouvelles tirées du pétrole et du gaz pour le financement de la santé des femmes et des jeunes, l’éducation des filles et des investissements accrus dans les énergies renouvelables pour l’autonomisation économique des femmes et des filles au Sénégal. En ces temps difficiles, il est essentiel que le travail de la coalition pour faire avancer les droits des filles et des femmes se poursuive sans relâche.



Appels à l'action pendant la période de Covid-19



1. La Coalition Deliver for Good Sénégal, consciente des répercutions que le Covid-19 va avoir sur les activités économiques des milliers de femmes sénégalaises, en appelle au Président de la République, Chef de l’État pour une prise en compte réelle des intérêts de ces dernières dans toutes les politiques et programmes d’accompagnement annoncés.

2. La coalition Deliver for Good Sénégal en appelle à l’engagement et à la solidarité de toutes et de tous dans l’action positive autour de la protection des femmes, des filles et des personnes âgées, afin de ralentir la propagation du virus. C’est pourquoi la Coalition a décidé de s’impliquer de toutes ses forces dans ce combat contre le COVID-19, à travers la sensibilisation de toutes les femmes, les filles et les jeunes au respect des consignes données par les autorités sanitaires et des mesures prises par l’État dans le seul but de limiter la propagation de la pandémie afin de préserver et de protéger la vie des populations.



La Coalition Deliver for Good invite à l’adoption de comportements responsables face à la pandémie par tous, seul gage pour rompre la chaine de transmission et sauver des vies.



Il y va de l’intérêt de toute la nation sénégalaise et au-delà, de la survie de l’humanité tout entière.



Mme Safietou Diop Fall Co-Leader et Présidente de la Coalition DFG Sénégal



Derklé Cité Asecna Castors Villa

N° 16 BP 10137

Dakar Liberté

Tél : 33 825 00 56 / Fax : 33 864 42 68



E-Mail : siggiljigeen@gmail.com

Site web : www.siggiljigeen.org



Accueil Envoyer à un ami Partager