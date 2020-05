RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL

Un Peuple – Un But – Une Foi

PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE

PÔLE COMMUNICATION



Dakar, le 14 mai 2020



COMMUNIQUE DE PRESSE





La Cellule de Communication de la Présidence de la République informe qu'un faux décret numéroté 2020-964 circule actuellement dans les réseaux sociaux.



Ce faux décret en date du 17 avril 2020, est relatif à la création d'un honorariat pour les anciens Présidents du Conseil Economique, Social et Environnemental.



Face à la recrudescence de ce type de documents, la Cellule de Communication rappelle que tous les décrets pris par Monsieur le Président de la République sont publiés au Journal Officiel de la République du Sénégal et sur le site du Gouvernement.