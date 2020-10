La Ceni qualifie de ‘’malheureux constat’’, l’auto-proclamation de Cellou Dalein

Moins de 24h après la fermeture des bureaux de vote, la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) a animé ce lundi, 19 octobre à Conakry, une conférence de presse pour parler du déroulement des opérations pour la publication des résultats provisoires.



Mamady 3 Kaba, porte-parole de l’institution en charge de l’organisation des élections en Guinée a rappelé qu’aucun « résultat provisoire n’est pour le moment proclamé. Et que la CENI est la seule institution habilitée à proclamer le résultat provisoire de l’élection présidentielle du 18 octobre 2020. Et, cette proclamation se fera dans le délai maximum de 72h à compter de la réception du dernier procès-verbal des CACV, cela conformément à l’article 162 du code électoral révisé ».







S’agissant de l’auto-proclamation de Cellou Dalein Diallo, président de l’UFDG, comme ‘’vainqueur de la présidentielle, la CENI annonce son regret.



« Nous sommes au regret de constater qu’il y ait des déclarations. Et donc, nous faisons ce constat malheureux, tout en condamnant de telle déclaration, il revient à la CENI de rassurer le peuple de Guinée, que les résultats provisoires du scrutin qui s’est déroulé hier de manière apaisée, seront proclamés dans le délai légal prévu par le code électoral. Il reste évident, que nous avons une institution constitutionnelle, la cour constitutionnelle, qui est le juge du contentieux. Et, c’est cette institution qui prendra les mesures qui s’imposent », annonce M. Kaba qui était face à la presse.

Source : https://www.dakarposte.com/La-Ceni-qualifie-de-mal...