La Chambre des représentants officialise l'enquête en destitution du président Trump Rédigé par La rédaction de leral.net le 1 Novembre 2019 à 11:29 La Chambre des représentants a formellement approuvé jeudi les règles qui encadreront l'enquête pouvant mener à la destitution du président Donald Trump, soupçonné d'avoir abusé de ses pouvoirs à des fins personnelles.

Une résolution qui fixe les règles des audiences publiques qui doivent avoir lieu et décrit les droits qui seront garantis au président a été adoptée par 232 voix contre 196.

Comme prévu, le vote a confirmé le clivage partisan à la Chambre. Seuls deux des 234 représentants démocrates se sont opposés à la résolution, et aucun des 197 républicains ne l’a approuvée.

La résolution prévoit que le président de la commission du renseignement de la Chambre, Adam Schiff, dirigera les audiences publiques qui permettront d’entendre des témoins.

Ces audiences doivent aboutir à la production d’un rapport, qui sera remis avec d’autres éléments de preuve à la commission de la Justice de la Chambre, dirigée par Jerry Nadler.

C’est à ce second stade de la procédure que la participation du président et de ses avocats sera autorisée. La défense de Donald Trump pourra par exemple demander de nouveaux témoignages ou des documents, procéder à des contre-interrogatoires et soumettre des objections.

Mais, si le président refuse de coopérer aux requêtes du Congrès, ses demandes pourraient être refusées.

Advenant que les preuves soient jugées suffisantes, la commission de la Justice aura le mandat de rédiger l’acte d’accusation contre le président Trump.

Le cas échéant, il reviendra au Sénat de se prononcer sur chacun des chefs d’accusation. Pour que le président soit destitué, il faut que les deux tiers des sénateurs approuvent au moins un chef d’accusation.

Cela est loin d’être acquis, dans la mesure où le Sénat compte en ce moment 53 républicains et 45 démocrates, en plus de deux indépendants qui votent généralement avec les démocrates.



Des témoignages à huis clos

Bien que la présidente de la Chambre, la démocrate Nancy Pelosi, ait annoncé l’ouverture d’une enquête visant le président il y a un peu plus d’un mois, aucun vote formel n’avait encore lieu à ce sujet.

Jusqu’ici, des commissions de la Chambre à majorité démocrate ont plutôt entendu à huis clos des diplomates ou des conseillers de la Maison-Blanche, s’attirant les foudres du président et de ses alliés républicains, qui ont dénoncé un processus opaque.

Ces témoignages ont permis de révéler les efforts déployés par des proches du président en marge des canaux de la diplomatie officielle pour convaincre l’Ukraine de fournir des informations embarrassantes sur Joe Biden, l’un des favoris de la course à l’investiture démocrate.

Nancy Pelosi a décidé d’engager son parti sur la voie de l’impeachment après des révélations sur un appel téléphonique entre Donald Trump et son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky au coeur de l’été.

Lors de cet échange, rendu public après l’intervention d’un lanceur d’alerte, le président républicain avait demandé à son interlocuteur de se pencher sur son rival démocrate Joe Biden et les affaires de son fils Hunter en Ukraine.

Les démocrates l’accusent depuis d’avoir abusé de son pouvoir à des fins personnelles, Joe Biden étant bien placé pour l’affronter lors de la présidentielle de 2020.

Commentant le dénouement du vote sur Twitter, le président Trump a une fois de plus avancé qu’il est victime de la plus grande chasse aux sorcières de l’histoire des États-Unis.



Radio Canada

