« La Chine a construit le plus grand réseau 5G du monde » Rédigé par leral.net le Jeudi 4 Février 2021 à 00:52 | | 0 commentaire(s)|

« Le 24 janvier, le live streaming 5G de 2 pandas géants pendant 8 heures dans le centre de protection et de recherche de pandas de Dujiangyan a attiré de nombreux spectateurs étrangers et chinois.



“Ceux qui ont encore envie de voir les pandas, ne vous inquiétez pas”, a dit Zhang Ji, chef adjoint du bureau de la 5G de la filiale de China Telecom au Sichuan. Le 26 janvier, “la tour du Sichuan 5G en ligne” qui durera un an a été lancée officiellement. De nouvelles technologies, comme la 5G + le live streaming 4K, 8K + le live streaming en réalité virtuelle en 360 degrés, ont permis aux internautes de vivre une expérience immersive et de voyager au Sichuan sans sortir de chez eux.



La Chine a déjà construit le plus grand réseau 5G du monde, selon les dernières données publiées par le ministère de l'Industrie et des Technologies de l'information(MIIT) le 26 janvier. En 2020, la Chine a construit plus de 600000 stations 5G supplémentaires. Jusqu’à la fin 2020, plus de 718000 stations 5G ont été mises en service, permettant d’étendre la couverture 5G sur toutes les villes de niveau préfectoral et plus, avec plus de 200 millions de terminaux connectés au réseau 5G. En 2021, la Chine poursuivra la construction du réseau 5G en respectant le principe de construction conjointe et de partage, dans l’objectif de construire plus de 600000 nouvelles stations 5G.



“L’ensemble de la ligne à grande vitesse est couvert par le réseau 4G entre Beijing et la ville de Chengde de la province du Hebei. Certaines sections sont même couvertes par le réseau 5G”, a dit un homme du nom de Zhou qui travaille à Beijing. La mise en service de la section entre Beijing et Chengde de la ligne à grande vitesse Beijing-Harbin le 22 janvier, a largement facilitant sa vie.



La création d’une “ligne à grande vitesse d’informations”, dont certaines sections sont même couvertes par le réseau 5G, n’est possible qu’avec la construction conjointe (par plusieurs sociétés) et le partage (d’infrastructures existantes). “Nous sommes guidés par le principe qui prône le partage d’infrastructures existantes et la construction conjointe (par plusieurs établissements) au lieu de construire de nouvelles infrastructures par un seul établissement”, a présenté un responsable du groupe China Tower. La section Beijing – Chengde compte 194 nouvelles stations partagées par au moins 2 opérateurs. Toutes les infrastructures du réseau dans les tunnels et les gares sont construites par une société et partagées par plusieurs entreprises, permettant d’économiser plus de 36 millions de yuans.



Les gens ordinaires profitent de plus en plus vite de la 5G. Jusqu’à la fin juin 2020, la Chine compte déjà 66 millions de terminaux connectés au réseau 5G. Ce chiffre a dépassé 200 millions à la fin d’année 2020. “Le prix initial d’un portable 5G a dépassé 5000 yuans, alors qu’il coûte moins de 1000 yuans aujourd’hui. La baisse de prix a contribué à la généralisation rapide de portable 5G”, a dit Wang Zhiqin, directeur adjoint de l’Académie chinoise de technologie de l’information et de la communication (CAICT). En 2020, la Chine a vendu 163 millions de portable 5G et a commercialisé 218 nouveaux modèles de portable 5G.



Les percées réalisées dans l’application de la 5G sont déjà une force motrice du développement économique de haute qualité, a présenté Wang Zhiqin. L’application de la 5G a réalisé un développement à partir de zéro. En 2020, la Chine compte plus de 1100 projets en cours dans “la 5G + Internet industriel” et plus de 32000 stations 5G au service de l’Internet industriel. Plus de 60 hôpitaux utilisent la 5G + téléconsultations dans 19 provinces. En outre, de nouveaux modes et formes d’affaires n’ont cessé d’émerger, comme 5G + conduite autonome, 5G + réseau électrique intelligent et 5G + éducation à distance.



“La 5G apporte une contribution croissante à l’économie, à la société et à la population. Elle est une force motrice du développement économique de haute qualité”, a déclaré Zhao Zhiguo, directeur général adjoint du département d’information et de communication du MIIT.

Wang Zheng (journaliste au Quotidien du Peuple)







Source : Source : https://www.impact.sn/La-Chine-a-construit-le-plus...

Accueil Envoyer à un ami Partager