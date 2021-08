« La Chine atteint son objectif progressif dans la prévention et le contrôle de la pollution » Rédigé par leral.net le Mardi 31 Août 2021 à 01:03 | | 0 commentaire(s)|



Le 18 août, le ministre chinois de l'Écologie et de l'Environnement, Huang Runqiu, a annoncé lors d'une conférence de presse que les neuf indicateurs écologiques et environnementaux contraignants et les objectifs progressifs de la lutte contre la pollution et la prévention de la pollution déterminés dans le «13e Plan quinquennal» ont été entièrement achevés et dépassés. L'environnement écologique de la Chine s'est considérablement amélioré.



En termes de qualité de l'environnement atmosphérique, la proportion de bonnes journées dans les villes au niveau de la préfecture et au-dessus à travers le pays atteindra 87 % en 2020, soit une augmentation de 5,8 points de pourcentage par rapport à 2015 et 2,5 points de pourcentage de plus que l’objectif fixé par le 13e Plan quinquennal. Les PM2,5, c'est-à-dire la concentration moyenne de particules fines,dans les villes de niveau préfecture et au-dessus a atteint 37 microgrammes/m3, soit une baisse de 28,8 % par rapport à 2015, et a également dépassé de 10,8 points de pourcentage l'objectif du 13e Plan quinquennal.



En termes de qualité de l'environnement aquatique, la proportion de bonnes masses d'eau de surface à l'échelle nationale est passée de 66% en 2015 à 83,4% en 2020, ce qui dépasse de 13,4 points de pourcentage l'objectif du 13e Plan quinquennal ; la proportion de masses d'eau de qualité inférieure de niveau V est passé de 9,7 % en 2015 à 0,6 % en 2020, dépassant l'objectif du 13e Plan quinquennal de 4,4 points de pourcentage. En termes de qualité environnementale des sols, le taux d'utilisation sûre des terres agricoles contaminées et le taux d'utilisation sûre des parcelles contaminées à travers le pays ont dépassé 90 %, atteignant avec succès l'objectif du 13e Plan quinquennal.



En termes d'environnement écologique, le taux de couverture forestière nationale a atteint 23,04 % en 2020, et la superficie des réserves naturelles et diverses réserves naturelles représentait 18 % de la superficie du territoire. En outre, en termes de réduction des émissions de carbone en réponse au changement climatique, les émissions de dioxyde de carbone par unité de PIB en 2020 seront réduites de 18,8 % par rapport à 2015, et les objectifs et les tâches du 13e Plan quinquennal ont également été achevées avec succès.







Au premier semestre 2021, l'environnement écologique national de la Chine a continué de s'améliorer. La concentration moyenne en PM2,5 a diminué de 2,9 % d'une année sur l'autre et la proportion de bonnes masses d'eau a augmenté de 1,1 % d'une année sur l'autre.



Répondant aux questions sur les déchets solides, Huang Runqiu a déclaré qu'après quatre années de travail acharné, la Chine a atteint l'objectif de réduire à zéro les importations de déchets solides d'ici la fin de 2020 comme prévu, et a remporté de nombreux éloges au pays et à l'étranger. L'histoire des pays développés utilisant la Chine comme « dépotoir » est désormais révolue à jamais.



Il a ajouté qu'au cours des quatre années de 2017 à 2020, les importations chinoises de déchets solides sont passées de 42,27 millions de tonnes à 8,79 millions de tonnes. Jusqu'à ce qu'il soit autorisé fin 2020, les importations chinoises de déchets solides ont diminué de 100 millions de tonnes. Au cours des quatre dernières années, le ministère de l'Écologie et de l'Environnement a lancé une action spéciale pour réprimer les violations environnementales des déchets solides importés, inspecté plus de 2 300 entreprises et enquêté et traité plus de 1 100 entreprises conformément à la loi ; il a organisé le nettoyage et la rectification des déchets plastiques et autres industries de transformation, rectifié 194 centres de distribution et fermé et interdit plus de 8800 entreprises responsables de « pollution dispersée ».



De même, la Chine a régulièrement amélioré le niveau de recyclage des déchets solides. Tout en bloquant l'importation de déchets étrangers, le gouvernement continue d'améliorer le système de recyclage des déchets solides nationaux, de bloquer et de drainer un par un, de cultiver l'industrie nationale de traitement et d'utilisation des déchets solides, d'accélérer la classification des déchets urbains et ruraux et d'améliorer constamment la taux de recyclage des ressources renouvelables.



Le gouvernement a également formulé et publié des normes nationales de qualité des produits pour les matières premières recyclées de fer et d’acier et les matières premières en cuivre recyclé afin de normaliser et de guider les entreprises dans l'importation de matières premières recyclées de haute qualité qui répondent aux normes de qualité des produits. En 2020, la quantité totale de ressources renouvelables récupérées en Chine a atteint 370 millions de tonnes, soit une augmentation de 110 millions de tonnes par rapport à 2016 avant la réforme, avec une augmentation de 42 %. « Transformer les déchets en trésor » fournit également une nouvelle énergie cinétique pour le développement économique et social.

