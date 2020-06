La Cité Mixta entachée par des dénigrements et reportages tendancieux : excédées, ses populations dénoncent vigoureusement… La Cité Mixta entachée par des dénigrements et reportages tendancieux : excédées, ses populations dénoncent vigoureusement…

Rédigé par leral.net le Dimanche 14 Juin 2020 à 16:17 | | 0 commentaire(s)|

La Résidence de la Paix (Cité Mixta) est devenue la cible répétée de dénigrements et de reportages alléguant des histoires de mœurs non prouvées venant de personnes qui n’y habitent pas.



La résidence de la paix est une copropriété dont la construction a débuté en 2007. À ce jour, 800 familles respectables avec leurs enfants y habitent de manière régulière.



Il est compréhensible que les résidents commencent à se sentir victimes du malaise causé par ces dénigrements qui visent à généraliser des faits souvent non vérifiés.



D’ailleurs nous prenons l’opinion à témoin, qu’à chaque fois que nous, résidents de la cité, avons eu connaissance de conduites délictueuses, nous les avions systématiquement décriées et dénoncées ouvertement et la police des PA peut nous témoigner.



Cependant, en tant que résidents de la citè avec nos familles, par souci de préserver le cadre de vie que nous avons acquis régulièrement, au prix de sacrifices,



1- Nous rejetons tout préjudice causé par les agissements attentatoires aux bonnes mœurs que nous ne cautionnerons jamais.



2- Nous déplorons les accusations de dépravation généralisée à toute la résidence de la paix.



Les résidents en tant que co-propriétaires se réservent le droit de porter plainte devant la justice contre toute accusation non prouvée, visant à ternir l’image de la cité et la quiétude de ses habitants.



Les Résidents de la Cité Mixta



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos