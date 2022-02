La Colombie dépénalise l'avortement jusqu'à 24 semaines

Désormais les Colombiennes peuvent interrompre leur grossesse pour n'importe quel motif jusqu'au sixième mois de gestation. Jusqu'à présent, les avortements étaient autorisés seulement en cas de viol, si la santé de la mère était en danger ou lorsque le fœtus présentait des malformations et les contrevenantes passibles de prison.



La presse ce mardi matin, à l’instar de Semana, parle d’une décision historique, prise à une courte majorité de cinq juges contre quatre. D’ailleurs, parmi les quatre juges de la Cour constitutionnelle à se prononcer contre la libéralisation de l’avortement se trouvaient trois femmes.

Écharpes vertes contre drapeaux bleus



Signe que le sujet divise aussi la société, des centaines de manifestants pro et anti-IVG s’étaient rassemblés devant la Cour constitutionnelle. Les militantes en faveur de l’avortement, vêtues d’une écharpe verte, ont célébré la décision de la justice alors que les opposantes ont brandi des drapeaux bleus et ont prié à genoux. Avant même l’annonce de la Cour constitutionnelle, l’Église catholique a fait savoir qu’elle défendrait toujours la vie dès le début de la grossesse.



La Colombie devient le cinquième pays d'Amérique latine à assouplir les conditions d'accès à l'avortement. Une telle pratique était déjà autorisée en Argentine, en Uruguay, à Cuba et en Guyane britannique. Au Mexique, il est légal jusqu'à 12 semaines dans les États de Oaxaca, Veracruz, Hidalgo et Mexico.