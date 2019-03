La Coordination des Cadres de Benno Bokk Yakaar félicite Macky Sall et son gouvernement... La Coordination des Cadres de Benno Bokk Yakaar félicite encore une fois, le peuple sénégalais pour sa grande maturité exprimée de l’élection présidentielle du 24 février 2019.



La Coordination des Cadres de BBY saisit également l’occasion pour encourager les différentes composantes de la grande coalition présidentielle, la Coalition Benno Bokk Yakaar, à entretenir la flamme du Benno, en continuant de se mettre exclusivement au service du peuple sénégalais.

D’autres victoires attendent notre coalition à travers les perspectives ouvertes par le Plan Sénégal Emergent.



Dès lors, le baroud d’honneur ou plutôt de déshonneur, que vient de nous offrir tristement Monsieur Idrissa Seck, lors de sa déclaration en date du 13 mars 2019, exprime tout son mépris de la volonté populaire, une volonté déjà proclamée par le juge constitutionnel.



La page de l’élection présidentielle est aujourd’hui définitivement tournée. L’heure est assurément au travail.



La Coordination condamne cette nouvelle tentative d’installer le Sénégal, notre pays, dans une campagne électorale permanente, a la suite de la publication de faux résultats par le même candidat et sa coalition ; une obsession continue pour le pouvoir ne saurait justifier de telles postures qui renient l’expression démocratique du peuple souverain. Le jeu démocratique, c’est aussi accepter le verdict des urnes, quel qu’il soit. Pour nous, le pouvoir n’est pas une fin en soi.



Par conséquent, la Coordination appelle tous les acteurs au respect de la volonté du peuple qui ne souffre d’aucune équivoque, au regard des 2,5 millions de suffrages valablement exprimés en faveur du candidat de Benno Bokk Yaakaar, le Président Macky Sall, un score qui triple pratiquement celui du candidat arrivé second à l’élection du 24 février 2019.



Enfin, la Coordination invite toutes les forces vives de la Nation à répondre positivement à l’Appel au dialogue ouvert et constructif, lancé par le Président de la République, le Président Macky Sall, dans l’intérêt supérieur de la Nation, pour bâtir avec tous les sénégalais sans exclusive, le Sénégal de demain : un Sénégal de tous, un Sénégal pour tous.



Fait à Dakar, le 14 mars 2019

La Coordination des cadres de BBY

