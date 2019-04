La Coordination des Jeunes de la Médina apprécie à sa juste mesure le changement dans la composition du premier Gouvernement du quinquennat 2019 – 2024. La Coordination salue le travail accompli pendant le septennat du Président Macky SALL 2012-2019, qui a été un mandat de redressement et de transformation économique et social. Un mandat qui a permis de tenir les promesses du Yoonu Yokkuté.



Rédigé par leral.net le Jeudi 11 Avril 2019 à 22:18 | | 0 commentaire(s)|

Par ailleurs, la Coordination apprécie fortement la décision du Président Macky SALL de tenir compte de l’opinion et des demandes des populations en ouvrant ce 1er Gouvernement du quinquennat, un nouveau départ, aux jeunes, aux femmes et à l’ensemble des territoires du Sénégal.

Ainsi, la Coordination salue l’orientation donnée par le Président Macky SALL pour la recherche d’efficacité dans les réponses à apporter aux demandes légitimes des citoyens et surtout cet appel à la citoyenneté et à l’implication des jeunes.

En outre, la Coordination rend un hommage appuyé aux Ministres Seydou GUEYE, Awa Marie Coll SECK, Pape Abdoulaye SECK, Maïmouna Ndoye SECK pour le travail accompli durant ce septennat, les remercie ainsi que le Directeur général des Impôts et Domaines, Cheikh BA et tous les alliés de Benno Bokk Yaakar et de la majorité présidentielle pour leur contribution à la victoire éclatante du Président Macky SALL avec plus de 58% des suffrages valablement exprimés le 24 février 2019.

Dans ce cadre, la Coordination appelle la direction du Parti à renforcer les capacités des responsables de celui-ci dans la commune, l’ensemble des militants et partis alliés de Benno à consolider cette victoire acquise à la Médina avec plus de 15 500 voix en renforçant l’unité et le travail de proximité avec les populations de la Médina. Mais aussi en prenant en compte la pleine mesure des enjeux liés aux prochaines échéances électorales.

Ainsi, la Coordination confirme son engagement et sa fidélité aux responsables de l’APR au premier rang desquels, le Coordonnateur de Benno, le Ministre Seydou Guèye, pour leur totale détermination à assurer la victoire de notre camp aux prochaines élections locales.

Dès lors, la Coordination renouvelle son soutien indéfectible au Président Macky SALL et fait cap sur les élections locales pour consolider la dynamique victorieuse qu’attendent les populations de la Médina.

Pour la Coordination des Jeunes de la Médina







Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos