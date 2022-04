La Corée du Nord teste un nouveau système d’armement

La Corée du Nord a procédé au tir d’essai d’un nouveau système d’armement qui augmentera l’efficacité de ses armes nucléaires tactiques, ont déclaré dimanche les médias d’État.



Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a observé le test de la nouvelle arme tactique guidée qui augmentera la puissance de feu de l’artillerie de longue portée et améliorera « l’efficacité du fonctionnement des armes nucléaires tactiques de la RPDC (République populaire démocratique de Corée) et la diversification de leurs missions de puissance de feu », a déclaré l’agence de presse KCNA sans préciser la date exact de ce tir d’essai.

KCNA a ajouté que le test a été une réussite.



Kim a donné à l’équipe de recherche militaire « des instructions importantes sur la poursuite du renforcement des capacités de défense et des forces de combat nucléaires », a encore ajouté l’agence KCNA.



Des photos publiées par le journal Rodong Sinmun montraient un Kim souriant, entouré de responsables en uniforme, applaudissant alors qu’il regardait ce qui était décrit comme le tir d’essai de l’arme.



Vendredi, la Corée du Nord a célébré l’anniversaire du dirigeant fondateur de la Corée du Nord, le grand-père de Kim, Kim Il-sung, avec une immense procession publique, des feux d’artifice et des danses synchronisées — mais pas de défilé militaire comme l’avaient prédit de nombreux observateurs.



Les analystes et les responsables sud-coréens et américains avaient également estimé qu’un essai nucléaire était possible lors de cet important anniversaire.



Les célébrations de l’anniversaire ont eu lieu trois semaines après que la Corée du Nord a organisé son plus grand test de missile balistique intercontinental jamais réalisé-la première fois que l’arme la plus puissante de Kim a été tirée à pleine portée depuis 2017.



Vers un septième essai ?



Cet essai avait marqué la fin d’un moratoire auto-imposé sur les essais à longue portée et nucléaires.



Les essais à longue portée et nucléaires ont été suspendus après que Kim a rencontré le président américain de l’époque, Donald Trump.



Selon des responsables et des analystes, la Corée du Nord pourrait effectuer son septième essai nucléaire dans les semaines à venir.



L’imagerie satellite a montré des signes d’une nouvelle activité dans un tunnel du site d’essais nucléaires de Punggye-ri, lequel, selon la Corée du Nord, a été démoli en 2018 avant le premier sommet Trump-Kim.



La Corée du Nord a testé des armes nucléaires à six reprises depuis 2006 et a vanté le succès de sa dernière et la plus puissante en 2017-une bombe à hydrogène d’une puissance estimée à 250 kilotonnes.



Avec un nouvel essai nucléaire, les experts estiment que Pyongyang cherchera à miniaturiser les ogives nucléaires à monter sur ses missiles balistiques intercontinentaux (ICBM).



Des responsables sud-coréens ont déclaré que Pyongyang pourrait encore organiser un défilé militaire ou effectuer un essai d’armes le ou vers le 25 avril, date anniversaire de la fondation de l’Armée populaire coréenne.



Cet anniversaire coïncide avec les exercices militaires conjoints entre Séoul et Washington, qui doivent commencer lundi.



La Corée du Sud et les États-Unis organisent régulièrement des exercices militaires, mais Pyongyang a régulièrement protesté contre ces exercices en dénonçant des préparatifs pour une guerre.

Source : https://www.impact.sn/La-Coree-du-Nord-teste-un-no...