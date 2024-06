La Corée du Sud promet des financements de 24 milliards $ à l’Afrique, d’ici 2030

La Corée du Sud va engager 24 milliards de dollars sous forme d’aide et de soutien à l’investissement en Afrique, d’ici 2030, a annoncé le président sud-coréen, Yoon Suk Yeol, ce mardi 4 juin 2024, à l’ouverture du Sommet Corée du Sud/Afrique grâce auquel Séoul espère renforcer sa coopération avec le continent.

M.Yoon a promis de doubler l’aide publique sud-coréenne au développement en faveur de l’Afrique, pour la porter à 10 milliards de dollars, d’ici la fin de la décennie en cours, et à fournir 14 milliards de dollars de financements à l’exportation pour aider les entreprises sud-coréennes à augmenter leurs échanges commerciaux et leurs investissements sur le continent.

Il fait aussi savoir que la 10e puissance économique mondiale souhaite étendre sa coopération en matière d’infrastructures et d’énergie avec les pays africains, et contribuer à la lutte contre le réchauffement climatique, citant notamment les projets de construction d’une centrale géothermique au Kenya et d’un système de stockage d’énergie par batterie en Afrique du Sud.

Des délégations de 48 pays africains, dont au moins 30 chefs d'Etat et de gouvernement, participent à la première édition du Sommet Corée du Sud/Afrique, qui se tient à Séoul sous le slogan « L'avenir que nous construisons ensemble : croissance partagée, durabilité et solidarité ».



Pour rappel, lors de la 7e Conférence sur la coopération économique Corée du Sud-Afrique (KOAFEC), en septembre 2023 à Busan, Séoul s’était engagée à accorder des financements globaux de 6 milliards de dollars sur deux ans à l’Afrique pour soutenir la réalisation de plusieurs projets dans les domaines de la transition énergétique, de l’agriculture, de l’éducation et de la formation professionnelle. Ces financements devraient être accordés à travers plusieurs canaux, dont l'Eximbank of Korea, le Fonds de coopération pour le développement économique (EDCF) et le Fonds fiduciaire de coopération économique Corée-Afrique.

