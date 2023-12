La Côte d’Ivoire lève près de 73 milliards FCfa sur le marché financier de l’UEMOA.

Selon UMOA Titres, l’émetteur avait mis en adjudication 70 milliards de FCFA et s’est vu proposer par les investisseurs des soumissions globales de 77,926 milliards de FCFA. Ce qui correspond à un taux de couverture du montant mis en adjudication de 111,32%.



Le montant des soumissions retenu est de 72,906 milliards de FCFA et celui rejeté à 5,020 milliards de FCFA. Ce qui donne un taux d’absorption de 93,56%. Les investisseurs dont le soumissions ont été retenues se retrouveront avec un rendement moyen pondéré de 6,53% pour les bons de 83 jours,6,76% pour ceux de 139 jours et 7,50% pour les obligations.



La Côte d’Ivoire remboursera les bons émis le premier jour ouvré suivant la date d’échéance fixée au 19 mars 2024 pour ceux ayant une durée de 83 jours et le 14 mai 2024 pour ceux de 139 jours. Les intérêts sont payables d’avance et précomptés sur la valeur nominale de ces bons.



Pour les obligations, l’émetteur les remboursera le premier jour ouvrable suivant la date d’échéance fixée au 11 octobre 2026. En ce qui concerne le paiement des intérêts au taux de 5,50%, il se fera annuellement et ce, dès la fin de la première année. Le Trésor Public ivoirien signale qu’à la prochaine date de paiement de coupon le 11 octobre 2024, tous les souscripteurs recevront un coupon plein quel que soit le moment d'acquisition des titres. Sur cette base, les souscripteurs à cette deuxième tranche auront à verser en plus du prix (pied de coupon couru), un taux de coupon couru de 1,172131% qui leur permet d'avoir droit à un coupon entier le 11 octobre 2024.

Oumar Nourou



En vue de faire face aux besoins de financement de son budget, l’état de Côte d’Ivoire, par le truchement de son Trésor Public et UMOA Titres, a levé ce mercredi 27 décembre 2023 sur le marché financier de l’UEMOA, la somme de 72,906 milliards de FCFA à l’issue de son émission simultanée d’adjudication de bons assimilables du trésor (BAT) de 83 et 139 jours et d’obligations assimilables du trésor (OAT) de 3 ans.Source : https://www.lejecos.com/La-Cote-d-Ivoire-leve-pres...