La Coupe du Monde sera diffusée par le GFM malgré la mise en garde du CNRA

Le Groupe Futurs Médias note que le CNRA est dans son rôle. A l’approche de chaque événement majeur, il rappelle les fondamentaux du droit. Ce qui est légitime.

Le Groupe Futurs Médias indique, toutefois, qu’il ne se sent aucunement concerné par ce communiqué.

« Nous confirmons qu’Econet, détenteur exclusif des droits sub-sahariens de la coupe du monde de football Russie 2018, avec l’approbation de la FIFA, a autorisé Kwesé Free Sport à être le 2ème diffuseur de la Coupe du Monde de Foot ball au Sénégal.

Ce partenariat a été rendu possible grâce à l’accord entre ANTV SAS, le Groupe Futurs Médias et Econet.

En conséquence, la Coupe du Monde de football 2018 sera diffusée par le Groupe Futurs Médias sur ses antennes.



