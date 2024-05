La Cour des Comptes épingle la DGPU, pour des retards dans l'exécution des travaux d'aménagement : Manque de diligence et de suivi dans la réalisation des infrastructures

Rédigé par leral.net le Mercredi 1 Mai 2024 à 17:27 | | 0 commentaire(s)|

Un rapport récent de la Cour des Comptes met en lumière des retards importants dans l'exécution des travaux d'aménagement du pôle urbain de Diamniadio, par la Délégation Générale à la Promotion des Pôles Urbains de Diamniadio et du Lac Rose (DGPU). Le document fustige notamment, la lenteur dans la construction des voies principales, des dessertes, des réseaux d'eau potable et d'électricité, ainsi que l'absence de programme formel de gestion des déchets solides.



Travaux en retard et mal planifiés



La Cour des Comptes constate un retard global de 54,83% dans l'exécution des travaux de voiries et réseaux divers confiés aux entreprises ECOTRA-TAUBER, SOTRACOM et CSE. Cette situation qui affecte l'accessibilité du pôle urbain et le retard dans la livraison des infrastructures, compromet la réalisation des objectifs de développement fixés par la DGPU.



De plus, la Cour relève des insuffisances dans la planification des travaux d'aménagement des espaces verts et de certains services sociaux de base. La construction des châteaux d'eau et des postes électriques, accuse un retard considérable et aucun programme spécifique n'est conçu pour l'aménagement des espaces verts.



Gestion des déchets défaillante



L'absence de programme formel de gestion des déchets solides, expose le pôle urbain à des risques environnementaux et sanitaires importants. La DGPU se contente de mesures ponctuelles et ne dispose pas d'une stratégie globale pour la collecte, le tri, le traitement et l'élimination des déchets.



Recommandations pour une meilleure exécution des travaux



Face à ces manquements, la Cour des Comptes formule une série de recommandations à la DGPU, pour améliorer l'exécution des travaux d'aménagement. Elle préconise notamment de :



- Mettre en œuvre des mesures urgentes pour rattraper les retards dans les travaux de voiries et réseaux divers.

- Finaliser rapidement la construction des châteaux d'eau et des postes électriques.

- Élaborer et mettre en œuvre un programme d'aménagement des espaces verts.

- Établir un programme formel de gestion des déchets solides.



En conclusion, le rapport de la Cour des Comptes met en exergue la nécessité d'une gestion plus rigoureuse et plus efficace des travaux d'aménagement par la DGPU. L'Agence doit impérativement prendre des mesures concrètes pour rattraper les retards, améliorer la planification des travaux et mettre en place des programmes adéquats pour la gestion des espaces verts et des déchets solides, afin de garantir un développement durable du pôle urbain de Diamniadio.

DF Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook