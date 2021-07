La Covid-19 décime les médecins égyptiens et marocains : Les médecins sénégalais résistent Sont-ils immunisés contre la Covid-19 ? Portent-ils des gilets pare covid ou est-ce simplement la résultante d’un miracle ? En tout cas, au moment où des pays comme l’Égypte, le Maroc, la Tunisie et l’Afrique du Sud enregistrent des centaines de médecins décédés de la pandémie, au Sénégal aucun médecin n’a été déclaré mort de la maladie. Tribune

Le plateau médical de l’Égypte qui est plus relevé que celui du Sénégal n’a pas empêché ce pays d’enregistrer plus de 300 médecins, décédés des suites du corona. Et dire que ce chiffre ne prend pas en compte les techniciens supérieurs, infirmiers et autres aide soignants.



Au total en Égypte, le corps médical a perdu plus de 2500 membres qui sont tous morts de Covid-19. Au Maroc, la situation n’est pas mieux lotie. Des médecins généralistes, professeurs de médecine, gynécologues, dermatologues et dentistes sont décédés des suites de la pandémie. Ils exerçaient à Casablanca, Rabat, Marrakech, Tanger, Ait Melloul, Berrechid, Benguérir, Fès…



Non loin, en Tunisie, le décompte est très macabre chez le personnel médical. Dans ce pays frappé de plein fouet par la Covid-19. Le décompte journalier dépasse les 150 morts.

Hier, 194 nouveaux décès dus au coronavirus au cours des dernières 24 heures, ont été dénombrés.

Au Sénégal qui se heurte à une explosion du nombre de cas, contrairement à ses voisins, le personnel médical n’a pas fort heureusement payé un lourd tribut.



Si deux infirmiers qui servaient à l’hôpital Principal, ont été déclarés morts de Covid-19, à ce jour aucun médecin ou professeur de médecine n’a été emporté par la maladie à coronavirus. La lenteur de la campagne de vaccination complique encore plus la situation.



Jusqu'à ce jour, le pays n'a enregistré qu’une minorité de personnes primo-vaccinées dont peu ayant fait le rappel.

