La DER/FJ désormais membre de l'AFI
Rédigé par leral.net le Mardi 14 Février 2023 à 17:45

La Délégation Générale à l'Entreprenariat Rapide des Femmes et des Jeunes (DER/FJ) est désormais membre associée du réseau mondial de l'Alliance for Financial Inclusion – AFI (Alliance pour l'Inclusion Financière). «Cette structure œuvre pour la mise en œuvre et la promotion mondiale de politiques durables et inclusives dont une meilleure accessibilité aux services financiers pour les personnes non bancarisées dans le monde». L'AFI donne aux décideurs politiques les moyens d'accroître l'accès et l'utilisation de services financiers de qualité pour les personnes mal desservies grâce à des politiques durables et inclusives et à une utilisation efficace des technologies digitales. L'adhésion de la DER/FJ au sein de l'AFI est conforme à son ambition d'accroitre l'accès des femmes et des jeunes sénégalais aux financements. O.B



Source : Source : https://lesoleil.sn/la-der-fj-desormais-membre-de-...

