La Descendance des Dieng Maure : Une Histoire de Métissage et d'Influence Culturelle

Rédigé par leral.net le Mercredi 14 Août 2024 à 20:26 | | 0 commentaire(s)|

Les Dieng Maure, une lignée fascinante, sont issus de la descendance d'Abdallah Bouri Fall Dieng, un personnage clé de l'histoire maure et wolof. Cette histoire, riche en métissage et en influences culturelles, révèle comment les noms et les identités ont évolué au fil des siècles.



La Descendance d’Abdallah Bouri Fall Dieng



Abdallah Bouri Fall Dieng était le fils de Singar-i-Ngâne, un jeuwrigne ndiengene dans le Kadior. Singar-i-Ngâne était lui-même le fils de Boury Fall, qui était le fils de Mamalick Thioro Ndiguene Fall, descendant de Massamba Tacko, lui-même fils d’Amary Ngoné Sobel. Ce lien complexe illustre une riche lignée historique.



Abdallah Bouri Fall Dieng avait une autre épouse, Awa Thiam, originaire du Gandiole. Awa Thiam fut la mère de Malick Awa Dieng, père de Mor Dieng, surnommé Modou-Malick. Ce dernier émigra en Mauritanie pour enseigner le dogme religieux, utilisant des interprètes maures dans leur langue hassanya. Modou-Malick épousa une femme de la tribu des Oulad-Deymane. Ses disciples lui offrirent le titre de "âdiya" (don de bonne grâce), marquant ainsi l'origine de la lignée des maures blancs, métissés d’origine wolof, portant le nom "Dieng" jusqu’à aujourd'hui.



La Répartition des Noms et des Identités



Il est important de noter qu’aucun Almoravide ne portait le nom "Fall". Les noms comme "Fall" et d’autres patronymes wolofs ont commencé à être utilisés par les Maures seulement avec l’établissement de l’émirat du Trarza au XVIIIe siècle, une période relativement récente. Dans le sud mauritanien, notamment à Garack, certains se prétendent chorfas (descendants du Prophète), mais il est essentiel de reconnaître que ces personnes sont essentiellement d’origine wolof, le sud mauritanien étant un prolongement du Cayor et du Walo.



En dehors de la Mauritanie, notamment dans les régions comme le Mali et le Sahara occidental où vivent des Maures, les noms tels que "Fall", "Diagne", "Dieng" et "Diakhate" ne sont pas courants. Ces patronymes sont spécifiques aux régions proches des Wolofs.



L’Origine des Chorfas et la Répartition des Noms



Les titres de chorfa pour ces populations noires ont été attribués à la suite de leur participation à la shurbaba, ou guerre sainte, sous Nassardine. Ce dernier avait enrôlé des Wolofs du Chemama (sud mauritanien), dont des figures comme Anta Sarr et Amar ou Amary Fall, mentionnés dans "L’Émirat des Trarza" par Paul Marty. Ces personnes ont probablement reçu le titre de chorfa en reconnaissance de leur contribution, et la légende a ensuite pris le relais.



Il convient de noter que, généralement, les Arabes et les Maures ne portent pas de patronymes. Les Arabes utilisent "ibn" suivi du prénom du père pour indiquer "fils de", tandis que les Maures utilisent "Ould" dans le même but. Au Kajoor, "gadd" désignait les zones habitées par les Maures (les naarou Cadior), jouant un rôle dans l'intronisation des Damel Wolofs. Chaque tribu Wolof a ainsi adopté un nom spécifique : les Tendgha et les Hassani sont devenus "Fall", les Oulad Diman "Dieng", les Tadjakant "Babou", les Koumleïlen "Diop", les Ida Ou Al Hadj "Diakoumpa" et les Oulad Biri "Diakhaté".





L’histoire des Dieng Maure est un riche mélange d’influences culturelles et de métissage. Les noms et les identités ont évolué au fil des siècles, reflétant les interactions complexes entre différentes cultures et régions. La reconnaissance de cette histoire nous aide à comprendre les dynamiques culturelles et les identités dans la Mauritanie et au-delà.



Source : "L'Émirat des Trarza" de Paul Marty, page 474.

DF Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook