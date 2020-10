La Douane s’illustre aussi à Kaffrine: Saisie de 426 kg de faux médicaments à forte dominance aphrodisiaque L’opération « coup de poing » menée ce week-end dans le centre du pays, a permis de mettre la main sur près d’une tonne de faux médicaments dans la région de Kaffrine. Selon un communiqué du Bureau des Relations publiques et de la Communication, la Brigade mobile des Douanes de Kaffrine a intercepté une berline remplie de faux médicaments, en plein cœur de Kaffrine.

« Prise en filature puis en chasse depuis la frontière, la berline s’est engouffrée à vive allure dans la ville de Kaffrine, au mépris de la vie des populations qu’elle pourrait mettre en danger. Les éléments de la BM de Kaffrine qui maîtrisent bien le terrain, ont mis un dispositif de manière à éviter des incidents collatéraux », détaille le texte.



La berline sera finalement arrêtée vers la zone marécageuse du quartier Escale de Kaffrine. Le véhicule s’est embourbé et y a terminé sa course, au grand désarroi des trafiquants.



A bord, ils vont découvrir 426 kg de médicaments contrefaits dont la valeur est estimée à 18 557 000 francs Cfa. Il s’agit essentiellement de produits aphrodisiaques.



