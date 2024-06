La Douane saisit encore 33 kg de cocaïne à Fatick, 3 personnes arrêtées Rédigé par leral.net le Mardi 4 Juin 2024 à 13:32 | | 0 commentaire(s)|

Une nouvelle importante prise de drogue dure a été effectuée au Sénégal. Lundi dernier, vers 11 heures, la brigade mobile des douanes de Fatick a arrêté un véhicule transportant trois individus et 33 kg de cocaïne, selon les informations obtenues par Seneweb de la cellule de communication des douanes. Cette opération fait partie des efforts […] Une nouvelle importante prise de drogue dure a été effectuée au Sénégal. Lundi dernier, vers 11 heures, la brigade mobile des douanes de Fatick a arrêté un véhicule transportant trois individus et 33 kg de cocaïne, selon les informations obtenues par Seneweb de la cellule de communication des douanes. Cette opération fait partie des efforts continus de lutte contre le trafic de drogue, avec une autre saisie récente à Keur-Ayip. La drogue était dissimulée dans un véhicule Mercedes immatriculé à l’étranger, et trois personnes ont été arrêtées lors de l’opération. La valeur totale de la saisie est estimée à environ deux milliards sept cents millions de francs CFA. L’Administration des Douanes réitère son engagement à combattre le trafic illicite et appelle à la coopération des populations dans l’exécution de ses missions.



Source : Source : https://atlanticactu.com/la-douane-saisit-encore-3...

Accueil Envoyer à un ami Partager