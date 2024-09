La Fédération nationale des Boulangers du Sénégal (FNBS) prône pour la consommation locale Rédigé par leral.net le Jeudi 5 Septembre 2024 à 22:41 | | 0 commentaire(s)| En prélude de la Semaine nationale du pain aux céréales locales organisée par la Fédération nationale des Boulangers du Sénégal et ses partenaires, du 5 au 7 septembre 2024 au Cices, pour la valorisation des céréales locales. Ce jeudi 5 septembre 2024 marquant la journée d'ouverture, a été animée par des panels d'échange et de dégustation des produits à base de céréales locales, mais aussi l'intervention en ligne du ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, M. Mabouba Diagne, qui a été représenté par son secrétaire général.

Le président du FNBS M. Amadou Gaye et ses partenaires, ont de fortes ambitions dans le sens de soutenir le programme du chef de l'État de renforcer la souveraineté alimentaire et de promouvoir l'incorporation des céréales locales et de réduire ainsi, la dépendance aux importations de blé.

Accueil Envoyer à un ami Partager