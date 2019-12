Accueil Envoyer Partager sur facebook La Finlande élit Sanna Marin, 34 ans, la plus jeune Premier ministre au monde Rédigé par La rédaction de leral.net le 10 Décembre 2019 à 09:31 Lorsqu’elle prendra ses fonctions, la ministre finlandaise Sanna Marin, 34 ans, deviendra l’une des plus jeunes dirigeantes au monde.

Elle prendra la tête d’un gouvernement de coalition dirigé essentiellement par des femmes de centre-gauche issues de cinq partis.

Quatre des cinq femmes chefs de parti de la coalition ont moins de 35 ans.

L’ancienne ministre des Transports a été choisie par son parti social-démocrate pour prendre les rênes après le départ du Premier ministre Antti Rinne.

Elle devrait prêter serment cette semaine.

Après son élection, Sanna Marin a déclaré à la presse : « nous avons beaucoup de travail à faire pour rétablir la confiance », a-t-elle déclaré aux journalistes. »

Elle a balayé les questions sur son âge en disant: « je n’ai jamais pensé à mon âge ou à mon sexe. Je pense aux raisons pour lesquelles je me suis lancée en politique et à ces choses pour lesquelles nous avons gagné la confiance de l’électorat ».

Les échelons de la réussite

La mère de Sanna Marin lui a toujours apporté son soutien et lui a toujours répété que rien n’est impossible dans la vie et qu’elle pourrait faire tout ce dont elle rêvait.

Elle a été la première personne de sa famille à aller à l’université.

Mme Marin a rapidement gravi les échelons des sociaux-démocrates, dirigeant l’administration municipale de Tampere à l’âge de 27 ans et devenant députée en 2015.

Elle est ministre des transports et des communications depuis juin.



BBC

Accueil Partager sur facebook



Plus de Télé < > Convocation des chefs d’Etat africains : l’envoyé spécial de Macron reçu par Issoufou du Niger Nigeria: Une femme tue sa co-épouse et ses 7 enfants