La France cinquième sur une liste des passeports les plus puissants du monde en 2021 Rédigé par leral.net le Mercredi 6 Octobre 2021 à 22:43





Source : Les citoyens japonais peuvent visiter 192 destinations sans visa et les Français 187, contre seulement 26 pour l’Afghanistan. Unnouveau classement 2021 des passeports les plus puissants évoque l’écart le plus important jamais enregistré dans l’histoire en matière de liberté de voyager.Source : https://fr.sputniknews.com/20211006/la-france-cinq...

