La France enregistre la plus forte hausse quotidienne de cas de Covid-19 en plus d'un mois Rédigé par leral.net le Mercredi 29 Juillet 2020 à 20:00





Source : La France a constaté la plus forte hausse quotidienne de nouveaux cas de Covid-19 en plus d'un mois, avec près de 1.400 contaminations détectées le 29 juillet.Source : https://fr.sputniknews.com/france/2020072910441770...

