La France gère le Covid «par la culpabilisation du peuple et avec des mesures vexatoires», accuse Dupont-Aignan Rédigé par leral.net le Mercredi 3 Février 2021 à 21:11 | | 0 commentaire(s)|





Source : En France, si l’heure n’est pas encore au reconfinement, la levée des restrictions n’est pas non plus envisagée. Le pays voit pourtant certains de ses voisins rouvrir les restaurants ou les musées, avec un protocole strict. Des initiatives qui nous font défaut, regrette Nicolas Dupont-Aignan. Entretien.Source : https://fr.sputniknews.com/france/2021020310451741...

Accueil Envoyer à un ami Partager