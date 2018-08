La France : première étape d’une tournée du PUDC en Europe

Voici l’intégralité du communiqué



Une équipe du Cabinet du Ministre Souleymane Jules DIOP est en tournée dans la semaine du 23 août au 01 septembre 2018 en France, dans les villes de Paris, Lyon et Marseille.



L’objectif de cette visite est de vulgariser les importantes réalisations du Programme d’Urgence de Développement Communautaire (PUDC) auprès des Sénégalais établis en France.



En deux ans de mise en œuvre, cet ambitieux programme du Chef de l’Etat a radicalement changé le visage du monde rural d’où sont originaires la plupart des Sénégalais de la Diaspora dont l’apport est considérable pour le développement du pays et de leurs localités.



Conscient du rôle majeur que les Sénégalais de l’Extérieur jouent dans la mise en œuvre des grands projets du Chef de l’Etat, le Secrétaire d’Etat en charge du suivi du PUDC d’alors, en l’occurrence Monsieur Souleymane Jules Diop, avait organisé, en 2016 à Dakar, un important forum sur la « Contribution des Sénégalais de la Diaspora au PSE/PUDC ».



A cette occasion, le Premier ministre avait appelé la Diaspora sénégalaise à relever le pari d’un Sénégal émergent, car disait-il : « réussir le PSE et le PUDC, à côté d’autres programmes tout aussi ambitieux, c’est garantir une meilleure qualité de vie aux Sénégalais, c’est donner à nos enfants le legs d’une nation prospère et solidaire ».



Venant de toute l’Europe, des Etats-Unis, du Canada, des pays d’Afrique centrale et même de la Chine, ces sénégalais avaient massivement répondu à l’appel. Il y avait parmi eux des ingénieurs, des entrepreneurs, des hommes d’affaires, entre autres.



L’une des retombées directes de ce forum a été, sur instructions de Monsieur le Président de la République, la mise en place, au niveau de l’APIX, d’un guichet unique physique et numérique, exclusivement dédié aux Sénégalais de la Diaspora.



Cette tournée s’inscrit en droite ligne de l’engagement toujours renouvelé du Ministre Souleymane Jules Diop auprès de la Diaspora.



