La France signale plus de 22.000 nouveaux cas de Covid-19, soit le 4e jour consécutif de hausse Rédigé par leral.net le Samedi 24 Juillet 2021 à 21:19 | | 0 commentaire(s)|





Source : Les autorités sanitaires françaises ont fait état de 22.767 nouveaux cas de Covid-19 en 24 heures, soit plus de 1.200 de plus que la veille.Source : https://fr.sputniknews.com/france/2021072410459193...

