La Francophonie condamne l'opération de l'Azerbaïdjan dans le Haut-Karabagh Rédigé par leral.net le Mercredi 20 Septembre 2023

La Secrétaire générale de la Francophonie, Mme Louise Mushikiwabo, condamne fermement l'opération militaire lancée par l'Azerbaïdjan dans l'enclave du Haut-Karabagh et appelle à la cessation immédiate de cette offensive. Dans un communiqué, elle adresse les plus sincères condoléances et les pensées solidaires de la Francophonie aux familles des personnes tuées et des blessées. Mme Mushikiwabo réaffirme l'importance du respect du cessez-le feu du 10 novembre 2020 et l'attachement de l'Organisation internationale de la Francophonie au règlement pacifique du différend entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie.



Source : Source : https://lesoleil.sn/la-francophonie-condamne-loper...

