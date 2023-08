La Gauche plurielle installe sa Conférence des Leaders

La Gauche plurielle continue sa structuration en installant ce jeudi, sa Conférence des Leaders. Ce nouvel acte de la Gauche plurielle fait suite aux Assises de la Gauche plurielle du samedi 5 août 2023, à Dakar, présidées par Pr. Pape Demba Sy, en présence de M. Moustapha Niasse, secrétaire général de l’AFP et de Mme Aminata Mbengue Ndiaye, secrétaire générale du PS. La Conférence des Leaders a été installée, jeudi 10 août 2023, au siège du PIT, à Khar Yalla, en présence de toutes les parties prenantes. Selon un communiqué de presse, la Conférence des Leaders de la Gauche plurielle a, à l’unanimité, apprécié positivement la tenue des Assises et salué la mobilisation et l’engagement de toutes les parties prenantes, durant les travaux en ateliers comme en plénières, nous dit "Le Témoin".



Elle a exprimé ses félicitations aux membres du comité d’organisation pour leur détermination dans la prise en charge des tâches avant et durant les Assises. Elle a aussi constaté que les Assises de la Gauche plurielle ont rencontré l’attente des démocrates et progressistes dans le pays et ont suscité un grand espoir dans l’opinion, au Sénégal et dans la diaspora. La Conférence des Leaders de la Gauche plurielle invitera les parties prenantes à finaliser et à valider les conclusions des différents ateliers, tant en ce qui concerne l’orientation, le programme, la structuration, la question de la candidature pour la Présidentielle de 2024, que l’élaboration et le déroulement du plan d’actions. La mise en lumière et l’implication des jeunes et des femmes, dans l’appropriation par les populations de sa réalité et dans l’atteinte de ses objectifs, ont été vivement souhaitées.