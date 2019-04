La Gendarmerie assainit la zone Centre-ouest En prélude à la fête de l’indépendance, les compagnies de Gendarmerie de Mbour et Thiès ont procédé à des séries d’opérations pour assainir leur circonscription.



A cette occasion, les éléments de la Brigade de Joal, appuyés par le Bureau de surveillance maritime du service régional de pêche, ont découvert sur le long de la berge de Fadial vingt (20) sacs recouverts de toiles contenant des colis de plus d’une tonne de chanvre indien estimé à une importante somme d’argent.

À Mbour également, la Brigade de Recherches de Thiès, après un large ratissage des secteurs de somone, Ngaparou et environs, a arrêté à Saly Niakhniakhal quatre (04) individus appartenant à une bande de malfaiteurs auteurs d’un viol sur une quinquagénaire de nationalité suisse résidente à Saly. Une perquisition des lieux a permis de découvrir un pistolet artisanal, des cartouches, des armes blanches, des ordinateurs, des cartes consulaires, un téléviseur écran plat et du chanvre indien.

Dans la même dynamique, la Brigade spéciale de Saly alertée d’un cas de vol dans le domicile d’un particulier à Saly Carrefour, a surpris une dizaine de malfrats qui voulaient emporter des moutons de race communément appelée « LADOUM ». Paniqués, les assaillants ont ouvert le feu. Face à la résistance des pandores, ils se sont forgés une brèche pour disparaitre dans la nature.

Dans la même localité, le poste de Gendarmerie de Somone aurait saisi des armes blanches et des munitions supposées appartenir à ces brigands dans la résidence d’un sujet étranger. L’enquête suit son cours pour retrouver les auteurs de ces méfaits.

La gendarmerie se félicite de la collaboration des populations et des services régionaux de l’Etat et les encourage à signaler les cas suspects en appelant le numéro vert 800 00 20 20.

