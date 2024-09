La Guinée-Bissau lève 11 milliards FCfa sur le marché financier de l’UEMOA

L’émetteur avait mis en adjudication un montant de 10 milliards FCFA. Au terme de l’opération, il a été répertorié des soumissions globales de 14,763 milliards FCFA. Ce qui donne un taux de couverture du montant mis en adjudication de 147,64%.



Le montant des soumissions retenu est de 11 milliards FCFA (exclusivement pris sur les bons de 91 et 364 jours) et celui rejeté 3,763 milliards FCFA. Ce qui correspond à un taux d’absorption de 74,51%.



Les investisseurs dont les soumissions ont été retenues se retrouveront avec un rendement moyen pondéré de ,82% pour les bons de durée 91 jours et 10,30% pour ceux de 364 jours.



Le Trésor Public de la Guinée-Bissau remboursera les bons émis le premier jour ouvré suivant la date d’échéance fixée au 17 décembre 2024 pour les titres de 91 jours et au 16 septembre 2025 pour ceux de 363 jours. Concernant les intérêts, ils sont payables d’avance et précomptés sur la valeur nominale de ces bons.

Adou FAYE