La Guinée claque la porte de L’OMVS : Les dessous d’un divorce

« Depuis son accession à l’indépendance, la Guinée accorde une importance primordiale au respect de son statut au sein des organisations auxquelles elle adhère.



À l’issue de la 19ème session ordinaire de la conférence des chefs d’État et de gouvernement de l’Organisation pour la Mise en Valeur du Fleuve Sénégal (OMVS), tenue virtuellement ce mardi 18 juillet 2023, les plus hautes autorités guinéennes ont constaté avec regret que les préoccupations et les intérêts stratégiques de la République de Guinée au sein de l’OMVS n’ont pas toujours été pris en compte depuis la création de cette organisation.



Parmi ces préoccupations figurent notamment le retard considérable dans le financement du barrage hydroélectrique de Koukoutamba, situé dans la préfecture de Tougué, région de Labé, ainsi que la sous-représentassions de la Guinée au sein des instances décisionnelles de l’OMVS. »



La suspension de la participation de la Guinée dans l’OMVS risque d’avoir des conséquences sur les activités et les projets menés par cette institution sous-régionale qui vise à promouvoir le développement intégré des ressources du fleuve Sénégal au bénéfice des pays membres.



Cette décision marque une rupture dans la coopération régionale et soulève des questions quant à l’avenir de l’OMVS et de ses initiatives de développement commun. Il reste à voir comment les autres pays membres réagiront à cette suspension et s’il sera possible de résoudre les différends pour restaurer la participation pleine et entière de la Guinée au sein de l’organisation.

Le Grand Panel