La Juventada a échoué à la 93e, le Real passe dans la douleur

La Juventus a failli faire la Juventada au Réal Madrid après avoir perdu à l’aller 3-0 à l’Italie. Hier (mercredi) au match retour de la ligue des champions, la vieille dame a malmené le Réal Madrid dans son stade de Santiago Bernabeu en battant le Réal 1-3.



Le Réal de Zidane dans l’ombre, tandis que la Juventus de Buffon marchait au ciel, pendant pratiquement 90 mn. Et les amateurs du football pensaient forcément à une éventuelle prolongation. Mais c’était compter sans le génie de l’attaquant Lucas Vasquez qui a fait son métier d’attaquant et obtient un pénalty à la 93 mn de jeu. Lucas Vazquez s'écroule dans la surface turinoise, bousculé par Mehdi Benatia alors qu'il se trouve en position de frappe. L'arbitre n'hésite pas et désigne le point de penalty, avant d'exclure Gianluigi Buffon pour protestation.



Heureusement pour le Real, Ronaldo est là pour transformer le pénalty que certains juges faciles, litigieux, d’autres par contre sont tout à fait d’accord avec l’arbitre et partage le même avis avec lui.



Il n’est jamais facile pour un arbitre de siffler un pénalty à la 93e. Mais au moins l’arbitre l’anglais a pris ses responsabilités.

Le Réal Madrid bousculé passe peut être par la petite porte et se qualifie pour les demi-finales. Ainsi, la Juventus qui a livré un match correct, sort avec les honneurs.











Thierno Malick Ndiaye