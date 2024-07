La LD dénonce les écarts du nouveau régime : Un appel à une opposition unifiée et vigoureuse lancé Face à ce changement majeur, la Ligue Démocratique (LD) se trouve désormais solidement ancrée dans les forces de l’opposition et se prépare à relever les défis de ce nouveau contexte politique. Dans cette optique, le Parti a décidé de mettre en place le Mouvement des enseignants de la LD pour renforcer sa mobilisation et sa réflexion stratégique.

Le 24 mars 2024 a marqué un tournant décisif dans la vie politique sénégalaise, avec l’élection d’un nouveau régime sous des auspices de transparence et la victoire de l’opposition. Mais selon leur communiqué, depuis l’accession du nouveau régime le 12 juillet 2024, après cent jours de gouvernance, la LD dit observer avec préoccupation que les promesses de campagne semblent être trahies. Les nominations controversées, les difficultés économiques et les incohérences concernant la déclaration de patrimoine du Président Bassirou Diomaye Faye soulèvent des inquiétudes quant à la transparence et à la méritocratie du gouvernement actuel.



Elle critique notamment l’augmentation du nombre de ministres à trente-deux, bien au-delà des engagements initiaux, et accuse le gouvernement de clientélisme et de népotisme. De plus, les promesses de réduction des prix se révèlent illusoires face à une réalité économique inchangée. La déclaration de patrimoine du Président, entachée d’incohérences, et les positions fluctuantes du Premier Ministre Ousmane Sonko sur des questions sociétales créent un climat de méfiance.



La Ligue Démocratique appelle à une mobilisation renforcée de la Confédération pour la Démocratie et le Socialisme (CDS) et à une union avec la Confédération de la Gauche plurielle pour constituer un large front républicain.



« Cette coalition doit se préparer à affronter le pouvoir en place et à assurer une opposition forte et cohérente. La LD déplore également les arrestations arbitraires de citoyens et rappelle l’importance de la liberté d’expression dans une démocratie véritable. » Lance-t-elle



