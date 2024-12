La LFI 2025 marquée par la rationalisation des dépenses d?investissement et courantes et les efforts de relèvement des recettes Rédigé par leral.net le Mercredi 11 Décembre 2024 à 22:03 | | 0 commentaire(s)|

Les principes directeurs qui ont présidé à l’élaboration de la Loi de finances (LFI) 2025 sont centrés sur la rationalisation des dépenses d’investissement et courantes, ainsi que sur des efforts de relèvement des recettes, a rappelé le chef du gouvernement, Ousmane Sonko, mercredi, en Conseil des ministres. »Évoquant les prochains débats budgétaires à l’Assemblée nationale, le Premier Ministre a rappelé les principes directeurs qui ont présidé à l’élaboration de la Loi de finances 2025, centrés sur la rationalisation des dépenses d’investissement et courantes ainsi que sur des efforts de relèvement des recettes, au regard de la situation de référence des finances publiques ressortie des audits’’, rapporte le communiqué du Conseil des ministres. La même source ajoute qu’Ousmane Sonko a demandé aux ministres ‘’de s’approprier pleinement cette philosophie de la nouvelle gouvernance des finances publiques, qui a nécessité des arbitrages sur les sollicitations budgétaires’’. D’après le communiqué, ‘’il a été retenu de n’inscrire dans le budget que les projets et programmes matures ayant un fort impact économique et social’’. Par ailleurs, signale le texte, conformément aux instructions du président de la République, M. Sonko ‘’a demandé au Ministre des Finances et du Budget et à tous les autres Ministres, au titre notamment des structures rattachées à leurs départements ministériels respectifs, de faire prendre les dispositions appropriées par leurs services compétents en vue de veiller strictement au règlement, à date échue, des salaires, bourses d’études et primes diverses dus par l’Etat’’.



Source : Source : https://senemedia.com/annonce-77560-la-lfi-2025-ma...

