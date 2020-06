La Loi de finances rectificative adoptée par ordonnance Que c’est doux de pouvoir gérer un pays avec ordonnance ! Hier en Conseil des ministres, le chef de l’Etat a fait examiner et adopter la Loi de finances rectificative (Lfr), la première de l’année.



Rédigé par leral.net le Jeudi 11 Juin 2020

Elle devrait permettre au gouvernement de revoir ses prétentions, de redéfinir ses ambitions et d’homologuer les recettes obtenues avec le Fonds Covid-19 de 1000 milliards pour faire face, bref de redéfinir les agrégats macro-économiques.





La nouveauté, cette année, c’est que la Lfr ne fera pas un crochet à l’Assemblée pour être épluchée. Il suffit d’une ordonnance, et le tour est joué. La loi d’habilitation votée par l’Assemblée à l’aube de la crise sanitaire de la Covid-19, est passée par là.

