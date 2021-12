La MSAE va réorganiser son système et se professionnaliser Rédigé par leral.net le Dimanche 19 Décembre 2021 à 22:46 | | 0 commentaire(s)|

La Mutuelle de Santé des agents de l’Etat (MSAE) va réorganiser son système et renforcer les capacités de son personnel pour mieux jouer son rôle, a indiqué samedi à Dakar, son président Babacar Ngom.



‘’Nous avons constaté qu’avec le nombre d’adhérents que nous avons, il faut réorganiser le système et professionnaliser notre personnel’’, a-t-il déclaré. M. Ngom intervenait lors d’un atelier de renforcement de capacités de son personnel sur les nouveaux textes qui régissent la Mutuelle de santé des fonctionnaires dans la professionnalisation du système de gestion.



‘’Nous devons professionnaliser le système et recruter des professionnels qui ont le profil pour faire le travail‘’ a-t-il fait observé. Il a aussi estimé que sa structure doit dématérialiser ses procédures de travail et se positionner au niveau international pour mieux jouer son rôle.



Selon lui, depuis trois ans, sa structure mène réflexions qui ont abouti à l’adoption de nouveaux textes de base de la Mutuelle notamment ses statuts, son règlement intérieur, son manuel de procédure. ‘’Et, ces textes prennent en compte les nouveaux défis de la Mutuelle’’, a souligné M. Ngom.



‘’C’est pour cela qu’il fallait réunir tous ces agents pour pouvoir leur restituer les nouveaux manuels et les encadrer pour qu’ils puissent s’armer et atteindre les objectifs de la Mutuelle’’, a-t-il-précisé.

Babacar Ngom a dit que sa Mutuelle estime à 45.000 ses adhérents et chacun vient avec sa charge familiale. Ce qui fait un total de 150.000 bénéficiaires.



Il a rappelé le ‘’rôle important’’ de sa structure dans le remboursement des frais médicaux et dans l’accompagnement des populations dans le secteur de la santé. ‘’La mutuelle de santé des agents de l’Etat est une Institution créée pour aider les fonctionnaires pour leur meilleur prise en charge. Donc, c’est une Mutuelle complémentaire qui assure à l’adhérent, le remboursement de frais de médicaux à 65%’’ a-t-il expliqué.



Ngom a assuré que sa Mutuelle participe pour une meilleure prise en charge des populations, en organisant de temps à autre des consultations avec ses médecins partenaires, répartis au niveau national et international. ‘’Nous sommes vice-président de l’Union Africaine de Mutualité et nous jouons également, un grand rôle au niveau de la mutualité en Afrique de l’ouest’’, s’est-il-félicité.





