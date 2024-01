La Mission agricole chinoise transforme le paysage agricole à Sangalkam Rédigé par leral.net le Mercredi 17 Janvier 2024 à 15:02 | | 0 commentaire(s)| Sangalkam, située à une trentaine de kilomètres de Dakar, est le théâtre d'une transformation agricole majeure, grâce à la Mission agricole chinoise au Sénégal. Les agronomes chinois travaillent activement sur un terrain de 2,1 hectares, introduisant de nouvelles pratiques et variétés de légumes, qui contribuent à moderniser et à dynamiser l'agriculture maraîchère sénégalaise.



Des variétés chinoises révolutionnent la culture :



Les champs de Sangalkam accueillent maintenant des variétés innovantes de légumes en provenance de Chine, telles que le maïs doux qui peut être consommé cru, offrant une alternative économiquement rentable au maïs local, utilisé principalement comme fourrage. Zhou Jianpeng, chef de la mission agricole chinoise au Sénégal, souligne l'importance de ces nouvelles variétés pour la rentabilité économique locale.



Découverte de nouveaux légumes chinois :



Le poireau chinois, peu connu dans la région, est présenté comme un légume aux nombreuses vertus par Zhou Jianpeng. En Chine, il est consommé quotidiennement, et ici, il pourrait contribuer à la santé intestinale en évacuant les parasites. Les agriculteurs locaux, comme Assane Fall, partagent leur expérience acquise grâce à la collaboration avec les experts chinois.



Transfert de connaissances et formation :



Les techniciens agricoles sénégalais formés par la mission chinoise, appliquent désormais avec succès les techniques enseignées, telles que la culture des légumes, l'utilisation d'engrais organiques et d'autres technologies avancées. Diomaye Sarr, technicien agricole, souligne qu'ils maîtrisent parfaitement le maraîchage grâce à cette formation.



Culture innovante des champignons :



La mission technique et agricole chinoise, a également introduit une culture innovante de champignons au Sénégal. Wang Heyi, agronome, explique le processus qui utilise des déchets tels que des herbes et du bois, pour créer un substrat fertile, favorisant la croissance des champignons. Cette initiative comble une lacune dans l'agriculture sénégalaise.



La vision à long terme de la Mission chinoise :



Zhou Jianpeng souligne que la Mission chinoise a trois principales missions : introduire de nouveaux équipements, variétés et techniques, faire des démonstrations, et former les maraîchers locaux. Depuis plus d'un an, neuf variétés de légumes ont été introduites, apportant une grande valeur ajoutée à l'agriculture locale, en termes de goût et de volume de production.



Coopération agricole sino-sénégalaise :



L'engagement de la Chine dans le développement agricole du Sénégal, remonte à 2006, dans le cadre d'un accord de coopération agricole entre les deux pays. Cette collaboration régulière a permis le partage de connaissances et de pratiques agricoles, contribuant ainsi à l'évolution positive du secteur agricole sénégalais.



En conclusion, la Mission agricole chinoise à Sangalkam, représente un partenariat fructueux, qui a transformé le paysage agricole local, introduisant des pratiques novatrices et des variétés de légumes bénéfiques pour l'économie et la santé des habitants. Ce modèle de coopération peut servir d'exemple pour d'autres initiatives visant à moderniser l'agriculture en Afrique.







Accueil Envoyer à un ami Partager