La Planète Exploite l'Expérience de Macky Sall ( Vidéo ) À la 24ème édition des Rencontres économiques d'Aix-en-Provence, Macky Sall, ancien président du Sénégal, a pris la parole pour partager son expertise et son expérience sur des questions cruciales affectant l'Afrique et le monde entier. Il s'est dit profondément affecté par les images déchirantes des naufrages de pirogues qui ont entraîné de lourdes pertes en vies humaines, soulignant l'importance de trouver des solutions durables à ces tragédies.



Rédigé par leral.net le Samedi 6 Juillet 2024 à 22:19 | | 0 commentaire(s)|

Un Plaidoyer Contre l'Émigration Clandestine

Lors de son intervention, Macky Sall a largement abordé la question de l'émigration clandestine, un fléau qui continue de frapper durement l'Afrique. Il a expliqué que la pauvreté, le manque d'opportunités et l'instabilité politique sont parmi les principales causes qui poussent de nombreux Africains à risquer leur vie en tentant de traverser la mer vers l'Europe.



Propositions pour Endiguer le Phénomène

Macky Sall a proposé plusieurs mesures pour faire face à ce problème. Il a souligné la nécessité de renforcer la coopération internationale pour lutter contre les réseaux de trafiquants qui exploitent la détresse des migrants. Il a également insisté sur l'importance d'investir dans le développement économique des pays africains afin de créer des opportunités d'emploi et d'améliorer les conditions de vie, réduisant ainsi les motivations pour émigrer clandestinement.



L'Expérience au Service de la Planète

Reconnu pour son leadership et sa vision, Macky Sall est considéré comme une voix influente sur la scène internationale. Son expérience en tant que président du Sénégal et envoyé spécial du Pacte de Paris pour les peuples et la planète lui permet de jouer un rôle clé dans la promotion de politiques et d'initiatives visant à améliorer la situation en Afrique et dans le monde.



Les propos de Macky Sall aux Rencontres économiques d'Aix-en-Provence résonnent comme un appel urgent à l'action. Son engagement et ses propositions mettent en lumière l'importance d'une approche globale et solidaire pour résoudre les défis de l'émigration clandestine. La communauté internationale, en tirant parti de son expérience, peut travailler ensemble pour créer un avenir plus prometteur et équitable pour tous.



Leral.net

( Les News ) Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook