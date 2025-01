La Première Dame Marie Khone Faye exige des mesures immédiates pour les filles Rédigé par leral.net le Jeudi 9 Janvier 2025 à 17:47 | | 0 commentaire(s)|

Sénégal Atlanticactu/ Marie Khone Faye/ Saliou Ndong La Première Dame du Sénégal, Marie Khone Faye, a appelé à ce que la nouvelle année soit marquée par des initiatives concrètes en faveur des filles. Elle a pris la parole ce jeudi, lors de la Journée nationale de l'éducation des filles, dont elle est la marraine. Le Sénégal a célébré cette journée sous l'égide du ministère de l'Éducation nationale. Pour cette édition, Marie Khone Faye a été désignée marraine. Lors de son discours, elle a affirmé que le Sénégal dispose de tous les atouts pour devenir un modèle de progrès et de solidarité sur la scène internationale. « Pour ce faire, nous devrons ensemble, mobiliser toutes les forces vives de la Nation, afin de surmonter les défis et bâtir un devenir meilleur pour tous et toutes. Ainsi, nous contribuerons à la construction d'une société plus juste et plus équitable tel que préconisé par l'agenda de la transformation nationale Sénégal 2050 », a dit la première épouse du Chef de l'Etat, Bassirou Diomaye Faye. Dans cette optique, la Première Dame souhaite que cette année nouvelle soit marquée par des « actions concrètes » en faveur des filles. « Cette journée est un moment précieux où nous mettons en lumière, l'importance vitale de l'éducation pour toutes les filles du Sénégal. Cet événement incarne notre vision commune d'un avenir où chaque fille quel que soit son lieu de naissance, son statut, aura les mêmes chances d'apprendre, de grandir et de participer pleinement au développement socioéconomique du pays », a-t-elle ajouté. Le thème de cette année, « l'équité sociale et scolaire, pour une éducation inclusive et de qualité, au cœur de nos missions », souligne, selon Marie Khone Faye, l'importance de l'éducation des filles dans le développement socioéconomique.



